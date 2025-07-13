В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились новые фигуранты

В деле о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились трое новых фигурантов. Как сообщило ТАСС со ссылкой на материалы суда, все они — несовершеннолетние.

Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это значит, что подросткам ограничили, например, возможность выходить из дома в ночное время, пользоваться интернетом или общаться с другими участниками дела.

Основной группе обвиняемых Басманный суд Москвы продлил меры пресечения до октября 2025 года. Им также вменяют нападения на людей азиатской внешности.

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, которые, как утверждается, готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты. Часть подозреваемых задержали в Москве, остальных — в Рязанской области. Некоторым из задержанных еще не исполнилось 18 лет. Среди фигурантов дела оказалась и 16-летняя школьница.

В июле 2024 года восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на журналисток. Как сообщил источник «Осторожно, новости», в СК связали задержание троих человек с деятельностью «Параграфа-88». Сотрудники правоохранительных органов задержали их еще в мае, тогда подозреваемым вменяли лишь хулиганство.

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