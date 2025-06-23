На Украине сообщили о новом покушении на известного журналиста

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что предотвратила новое покушение на журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В совершении этого преступления подозревают 36-летнего гражданина России с Северного Кавказа. По утверждениям СБУ, он был отправлен на Украину под видом политэмигранта еще до начала специальной военной операции (СВО).

Как пишет издание, мужчина получил задание сформировать в Киеве группы из выходцев Кавказа. Они следили за Гордоном из машин, замаскированных под такси и оснащенных скрытыми камерами.

По данным СБУ, эти же участники организованной преступной группы получили задания по корректировке обстрелов и подготовке покушений на иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что все участники группы были задержаны.

Предыдущее покушение на Гордона было предотвращено в сентябре прошлого года. Тогда в СБУ сообщили о задержании группы из четырех человек, которые занимались разведывательной и диверсионной деятельностью на Украине. В их планы входила организация серии подрывов на ж/д путях. Кроме того, они планировали покушения на украинских деятелей, включая Гордона.

В СБУ утверждали, что сеть якобы «контролировалась ФСБ».

Гордон является популярным журналистом, ведущим программы «В гостях у Дмитрия Гордона» и основателем интернет-издания «Гордон». Он провел более тысячи интервью с политиками, деятелями культуры, спортсменами и другими выдающимися личностями.

Ранее Гордон заявил, что боится ходить по магазинам из-за «киллеров Путина».