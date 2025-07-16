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На Украине предложили обменять останки советских воинов на украинских военнопленных

Мэр Львова предложил обменять останки советских воинов на пленных бойцов ВСУ
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Wikimedia Commons

Мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале предложил обменять эксгумированные останки советских воинов с мемориального комплекса «Холм Славы» на пленных бойцов Вооруженных сил Украины.

По его словам, «Холма Славы» больше не существует, сегодня там завершили эксгумацию 355 останков советских воинов.

«Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять эти останки на украинских защитников», — написал он.

В середине января власти Львова приняли решение об эксгумации и перезахоронении останков советских воинов, в том числе героя-разведчика Николая Кузнецова. Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенести с «Холма Славы» на Голосовское кладбище более 200 могил.

В июле 2023 года во Львове злоумышленники попытались украсть останки Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова.

В феврале 2020 года Львов отказался передать в РФ останки Кузнецова. До этого на протяжении нескольких лет могила советского героя не раз осквернялась, а памятник разрушили. Но власти Львова сослались на то, что решать подобные вопросы должны Служба безопасности и министерство иностранных дел Украины.

Ранее на памятник Пушкину в Одессе набросили петлю и повесили объявление «Ищу бульдозер».

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