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Во Львове неизвестные пытались выкрасть прах Героя Советского Союза Николая Кузнецова

Мэр Львова заявил о попытке похищения останков Героя СССР разведчика Кузнецова

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Злоумышленники во Львове попытались украсть останки Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова», — написал глава города и прикрепил к посту фото оскверненного памятника.

По его словам, попытка мародеров оказалась неудачной, инцидент расследуют сотрудники полиции. Садовой отметил, что «Кузнецов нам не нужен», но просто так власти города его прах отдавать не собираются.

В феврале 2020 года Львов отказался передать в РФ останки легендарного разведчика Кузнецова. До этого, на протяжении нескольких лет могила советского героя не раз осквернялась, а памятник разрушили. Но власти Львова сослалось на то, что решать подобные вопросы должны СБУ и МИД Украины.

Мэр Львова Андрей Садовой тогда заявил, что «пока в русском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно».

Ранее во Львове осквернили воинское захоронение, где похоронен герой-разведчик Николай Кузнецов.

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