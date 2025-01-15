Во Львове эксгумируют и перезахоронят останки советских воинов

Городские власти украинского Львова приняли решение об эксгумации и перезахоронении останков советских воинов, в том числе героя-разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщает издание «Захид».

По имеющейся информации, исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенести с мемориального комплекса Холм Славы на Голосовское кладбище более 200 могил.

Вначале будет перенесен памятник, затем эксгумируют и перезахоронят останки советских солдат. Среди перезахороненных будут и останки Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

В июле 2023 года во Львове злоумышленники попытались украсть останки Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова.

В феврале 2020 года Львов отказался передать в РФ останки легендарного разведчика Кузнецова. До этого на протяжении нескольких лет могила советского героя не раз осквернялась, а памятник разрушили. Но власти Львова сослалось на то, что решать подобные вопросы должны СБУ и МИД Украины.

Ранее во Львове осквернили воинское захоронение, где похоронен герой-разведчик Николай Кузнецов.