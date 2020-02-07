«Идет война»: Львов не отдает России останки разведчика

В мэрии Львова ответили отказом на просьбу родственников советского разведчика Николая Кузнецова передать им останки погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Zaxid.net.

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В настоящий момент легендарный партизан и сотрудник государственный органов СССР Кузнецов похоронен возле Холма Славы во Львове. После того, как в 2014 году отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за присоединения Крыма и Севастополя к РФ по итогам референдума, могила Кузнецова не раз была осквернена вандалами. Родственники разведчика через руководство Свердловской области обратились в мэрию Львова с просьбой передать им прах погибшего, чтобы перезахоронить его.

В мэрии Львова заявили, что решение по вопросу возвращения останков Кузнецова в Россию будет принято после того, как администрация города получит соответствующее разрешение от Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства иностранных дел.

При этом мэр Львова Андрей Садовой заявил, что «пока в русском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно».

«Мы все понимаем, что идет война, есть российская агрессия», — сказал он.

Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе. В 2018 году это закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории Донбасса «оккупированными», а Россию, в свою очередь, — «оккупантом». Москва при этом неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска.

Политик предложил обменять останки Кузнецова на украинских граждан, задержанных в России, однако вопрос возможного перезахоронения останков разведчика в таком контексте не обсуждался.

«Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики. Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии, — цитирует главу города Zaxid.net. — Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигать в фарватере политики нашего государства. Этот вопрос государств».

По словам Садового, он знает «очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны» и рассматривать проблемы возвращения задержанных и передачи праха «будет честно» в комплексе.

Глава «Справедливой России», депутат Госдумы Михаил Емельянов критически отнесся к позиции Львова. «Это показывает тот примитивный уровень, на котором находится политика и мораль на Украине, — отметил он. — Они, по сути дела, торгуют останками, ставится некое политическое условие. Это просто недопустимо и не соответствует никаким моральным и этическим нормам».

Николай Кузнецов известен тем, что лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Он погиб на территории Украины в 1944 году, предположительно, в перестрелке с бойцами запрещенной в России Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). По другой версии, он подорвал себя гранатой.

В 2015 году памятник Кузнецову, расположенный в украинском селе Повча Ровенской области, был уничтожен. Фамилия разведчика была внесена в список лиц, подпадающих под «Закон о декоммунизации», после чего названный в честь солдата город Кузнецовск в том же регионе был переименован в Вараш.

В 2018 году неизвестные осквернили могилу партизана, закрасив желтым надписи на надгробии. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в РФ радикальная украинская организация «С14». Год спустя с могилы был похищен бронзовый барельеф с профилем Кузнецова. Директор музея «Лычаковское кладбище», где расположен Холм Славы, Михаил Нагай назвал произошедшее «скорее банальным похищением, а не актом вандализма».