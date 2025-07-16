Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына главы местной азербайджанской диаспоры Мутвалу Шыхлински по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает Telegramх-канал «Суды Свердловской области».

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца — до 14 сентября 2025 года. Решение может быть обжаловано в апелляции.

До этого сообщалось, что заседание пройдет в закрытом режиме.

1 июля сообщалось, что сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника, пытаясь скрыться от погони. Он вез своего отца возле «Баку Плаза», когда их задержали правоохранители. Шыхлински-младший пытался уехать от сотрудников ФСБ. Сдавая назад, он сбил открытой дверью одного из них и повредил чужую машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шыхлински заявил, что случайно причинил вред сотруднику.