Сын главы азербайджанской диаспоры заявил, что случайно причинил вред сотруднику

Сын главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Муталли Шыхлински, обвиняемый по делу о насилии над представителем власти, заявил в суде, что не намеренно причинил вред сотруднику при исполнении. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что не видел правоохранителя в момент инцидента.

«Не нарочно. [Он] находился справа от меня, я глубоко сожалею», — сказал он в ответ на вопрос о том, зачем был причинен вред сотруднику при исполнении.

1 июля Mash сообщал, что сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника, когда пытался скрыться от погони. Он вез своего отца возле «Баку Плаза», когда их пытались задержать правоохранители. Шыхлински-младший пытался уехать от сотрудников ФСБ, когда он сдавал назад, то сбил открытой дверью одного из них и повредил чужую машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сын президента Азербайджана закрыл долги перед российской налоговой.