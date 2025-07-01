Сын главы азербайджанской диаспоры сбил бойца ФСБ при попытке скрыться на автомобиле

Mash: сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил бойца ФСБ в Екатеринбурге

Сын главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински чуть не задавил оперативника, когда пытался скрыться от погони в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что он вез своего отца возле «Баку Плаза», когда их пытались задержать правоохранители. Шыхлински младший пытался уехать от сотрудников ФСБ, когда он сдавал назад, то сбил открытой дверью одного из них и повредил чужую машину.

Издание подчеркивает, что на Мутвалы Шыхлински могут завести уголовное дело за применение насилия в отношения представителя власти. В данный момент его отпустили.

Вечером 1 июля сообщалось, что автомобиль Шихлински был остановлен силовиками у торгового центра «Баку Плаза». Правоохранители разбили окна машины и вытащили из нее главу организации «Азербайджан-Урал» . Вместе с ним был задержан и сын мужчины.

Последнего позже отпустили. По его словам, его отец находится на допросе в Следственном комитете по Свердловской области в статусе свидетеля.

Ранее азербайджанская автономия отреагировала на задержания в Екатеринбурге.