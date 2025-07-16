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Сына главы азербайджанской диаспоры на Урале доставили в суд

РИА: сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлински был доставлен в Ленинский суд
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Мутвалы Шыхлински/VK

Сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, которого подозревают в применении физического насилия против представителя власти, доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из здания суда.

Суд проведет заседание по делу молодого человека в закрытом режиме. По информации агентства, такое решение было принято во избежание возможного разглашения материалов уголовного дела.

Отмечается, что начало судебного процесса, запланированного на 16 июля, отодвинулось на три часа. При этом Шыхлински-старший на заседание сына не пришел.

По предварительной информации, его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Две недели назад, 1 июля, силовики жестко задержали его отца, Шахина Шыхлински. В этот момент Мутвалы был за рулем автомобиля и при попытке уклониться от оперативников сбил одного из них. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главу азербайджанской диаспоры Подмосковья решили депортировать из России.

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