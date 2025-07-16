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Россия подготовит более 5 тысяч специалистов беспилотных авиасистем в этом году

РФ подготовит 5,6 тысячи специалистов беспилотных авиасистем в 2025 году
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Global Look Press

В рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» в России планируется подготовить 5,6 тысячи специалистов в области беспилотной авиации до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам совещания под председательством вице-премьера Виталия Савельева.

На совещании по вопросам развития отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) участники подчеркнули важность системного подхода к подготовке кадров, включая возможности адаптации участников специальной военной операции к гражданским профессиям в сфере БАС.

«В 2024 году подготовлено более 10 тысяч специалистов. В текущем году запланирована подготовка 5,6 тысячи человек», — отмечается в сообщении.

В правительстве отметили, что обучение по различным направлениям, связанным с беспилотниками, сейчас проходят порядка 68 тысяч россиян.

В марте президент России Владимир Путин дал поручение сформировать в Самарской области центр развития беспилотной авиации, включающий институт беспилотной авиации на базе Тольяттинского государственного университета.

Также Путин поручил добиться технологического лидерства России по беспилотным летательным аппаратам к 2030 году.

Ранее Путин заявил, что работа над нормативной базой в части БПЛА идет медленно.

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