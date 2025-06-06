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Путин заявил, что работа над нормативной базой в части БПЛА идет медленно

Путин: работа над нормативной базой в части использования БПЛА идет медленно
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Работа над нормативной базой в части использования беспилотных авиасистем идет медленно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию, пишет РИА Новости.

Путин сослался на отчет главы Минпромторга Антона Алиханова.

«Работа идет. Да, действительно она идет. Медленно!.. Касается единой системы идентификации БПЛА: договаривались установить новый класс воздушного пространства РФ... Работа идет, она когда закончится?» — задался вопросом Путин.

Во время заседания он также заявил о готовности нацпроекта «Космос». Президент отметил, что страна будет формировать долгосрочные планы в этой сфере, а также «задавать горизонт комплексного развития» для разработчиков космических аппаратов.

Глава государства анонсировал утверждение нацпроекта по космосу в апреле. Тогда Путин обсудил его с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.

Ранее Путин призвал не занижать планку по нацпроектам до удобных значений.

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