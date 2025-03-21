Путин дал поручения по центру развития беспилотной авиации

Путин призвал создать в Самарской области центр по развитию беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин дал поручение сформировать в Самарской области центр развития беспилотной авиации, включающий институт беспилотной авиации на базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

»Правительству РФ совместно с правительством Самарской области рассмотреть вопрос о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации», — говорится в перечне поручений.

Доклад об исполнении поручения требуется предоставить главе государства до 15 июня. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Также Владимир Путин поручил добиться технологического лидерства России по беспилотным летательным аппаратам к 2030 году. Доклад о ходе выполнения поручения должен быть представлен к изучению до 1 июня 2025 года и фиксироваться далее раз в полгода.

Ранее Путин поручил развивать производство гражданских и военных беспилотных авиасистем.