Путин призвал добиться технологического лидерства России в сфере БПЛА

Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней, определив целевые показатели, характеризующие такое лидерство, и предусмотрев финансирование соответствующих мероприятий», — говорится в сообщении.

Доклад о ходе выполнения поручения должен быть представлен к изучению до 1 июня 2025 года и фиксироваться далее раз в полгода.

До этого стало известно, что в Казани создали беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Аватар» для разведки на глубину до 40 километров. По данным ТАСС, дрон-разведчик имеет размах крыла в 1,8 метра. Беспилотник оснащен тремя камерами, одна из которых создана для оператора и его ориентирования, а другие две помогают устойчиво держать радио- и видеосвязь.

В конце февраля компания «Высокоточные комплексы», входящая в систему «Ростеха», провела успешные испытания легкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»), предназначенной для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.