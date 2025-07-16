При обстреле Херсонской области со стороны Украины пострадал человек

Василенко: мирный житель пострадал в Алешках при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле Алешек в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«По улице Озерная в результате обстрела пострадал мужчина 1966 года рождения», — сказал он.

Мужчину доставили в местную ЦРБ. У пострадавшего минно-взрывная травма, контузия и осколочное ранение.

11 июля военные ВСУ нанесли удар по Алешкам в Херсонской области, в результате чего обрушился пятиэтажный жилой дом. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, под завалами оказались десятки людей.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что украинские военные целенаправленно нанесли удар по жилому массиву в Алешках в Херсонской области. По его словам, ВСУ стремятся посеять панику среди российских граждан.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадала местная жительница.