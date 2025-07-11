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Украинские войска атаковали белгородское село Головчино с помощью беспилотника

Гладков: дрон ВСУ атаковал частный дом в Головчино, пострадал человек
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Alina Smutko/Reuters

Украинские войска атаковали село Головчино Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под удар попал частный дом. В результате детонации повреждены кровля и стена домовладения. Гладков уточнил, что в результате атаки пострадала местная жительница.

«Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой сотрудники скорой помощи доставили в городскую больницу. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована», — рассказал он.

Недавно Гладков рассказал, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область повреждения получили более 400 объектов социальной инфраструктуры.

В этом же интервью Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток прорыва на территорию региона, но все они успешно отражаются. По его словам, в области напряжение обстановки наблюдается в течение нескольких лет.

Ранее Гладков раскрыл сумму поддержки Белгородской области из федерального бюджета.

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