Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей

Сальдо: под завалами дома в Алешках, атакованного ВСУ, находятся десятки людей

В городе Алешки Херсонской области произошло обрушение жилого дома в результате авиаудара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Под завалами, по предварительным данным, находятся десятки людей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», — написал чиновник.

По словам губернатора, в дом попали две авиабомбы, в результате чего здание практически полностью уничтожено. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Приступить к разбору завалов спасательные службы не могут из-за активности украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию», — сообщил Сальдо.

Губернатор пообещал предоставить информацию о дальнейших действиях по спасению людей, как только начнется разбор завалов.

Накануне губернатор Херсонской области сообщил, что в результате удара украинской армии получила травмы жительница города Алешки.

Ранее украинский дрон ранил бойца подразделения «Орлан» в Белгородской области.