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Российский генерал обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по мирным жителям

Генерал Попов: ВСУ целенаправленно атаковали жилой массив в Алешках
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские военнослужащие целенаправленно нанесли удар по жилому массиву в Алешках в Херсонской области. Об этом в ходе беседы с журналистами aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся посеять панику среди российских граждан.

«Если бы они поразили серьезный военно-промышленный объект, командный пункт какого-то подразделения или уничтожили боевую технику на поле боя, это было бы их победой. Но мы об этом практически не слышим, особенно в последние два года», — отметил специалист.

Он пришел к выводу, что для украинских войск очень затруднительно наносить удары по объектам Вооруженных сил РФ. В связи с этим ВСУ прибегают к самой простой тактике, а именно атакам на мирных жителей и жилые дома.

«Это самое простейшее, <...> пустил беспилотник или ракету, она где-то упала, а там в обязательном порядке кто-то пострадает. И, как правило, страдают самые невинные, самые незащищенные», — подчеркнул Попов.

11 июля военные ВСУ нанесли удар по Алешкам в Херсонской области, в результате чего обрушился пятиэтажный жилой дом. Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, под завалами оказались десятки людей.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадала местная жительница.

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