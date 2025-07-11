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Пятиэтажка обрушилась в результате удара ВСУ в Херсонской области

Сальдо: в результате удара ВСУ по Алешкам обрушился пятиэтажный дом
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу Алешки Херсонской области. В результате обрушился пятиэтажный дом, люди оказались под завалами, сообщил ТАСС глава региона Владимир Сальдо.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — сказал он.

Сальдо отметил, что на место едут сотрудники оперативных служб.

Накануне губернатор Херсонской области сообщил, что в результате удара украинской армии получила травмы жительница города Алешки. 72-летнюю женщину госпитализировали.

Глава региона добавил, что также из-за этого произошли лесные пожары в Алешкинском, Голопристанском и Каховском округах. Общая площадь возгораний составила 4,2 га. Пожарные ликвидировали возгорание. Помимо этого, обстрелам со стороны ВСУ подверглись Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Заводовка, Каир, Корсунка и Пролетарка.

Ранее украинский дрон ранил бойца подразделения «Орлан» в Белгородской области.

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