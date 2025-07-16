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Двигатель самолета Sun Country Airlines с 166 пассажирами на борту воспламенился в небе

CNN: двигатель самолета воспламенился во время рейса Лос-Анджелес — Миннеаполис
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Двигатель самолета авиакомпании Sun Country Airlines воспламенился во время полета в США, на борту находились 166 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел 14 июля с рейсом Лос-АнджелесМиннеаполис. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и вернулись в аэропорт вылета, где самолет встретили пожарные машины. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

В конце июня рейс, следовавший из Москвы в Калининград, вернулся в аэропорт вылета. Причиной возвращения стала неисправность навигационной системы, которая не обеспечивает требуемую для безопасного полета точность.

До этого Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполняющий рейс в Нью-Дели, вернулся в Гонконг после того, как пилот заподозрил техническую неисправность в воздухе.

Ранее двигатель самолета американской авиакомпании загорелся при взлете в Пекине.

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