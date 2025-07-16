Стали известны новые подробности о крушении вертолета на Дальнем Востоке

По факту крушения вертолета Ми-8Т на Дальнем Востоке была инициирована проверка. Об этом говорится в Telegram-канале Восточного межрегионального управления Следственного комитета России на транспорте.

«В 130 км к северо-востоку от поселка Охотск Хабаровского края на склоне горы поисковым вертолетом обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения», — сообщили в следственном комитете.

Сейчас следователи и криминалисты готовятся вылететь к месту крушения воздушного судна.

До этого сообщалось, что в месте крушения вертолета посадка невозможна, поэтому спасатели направляются к нему пешком.

14 июля в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Охотск — город Магадан, при этом пилоты не вышли на связь в установленное время.

Журналисты РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу Охотского района сообщили, что экипаж пропавшего Ми-8 не подавал сигнал бедствия перед тем, как исчезнуть с радаров.

Ранее эстонский вертолет упал в Балтийское море.