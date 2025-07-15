На Москву обрушился ливень

На Москву обрушился сильный дождь с грозой, из-за которых возможны локальные задержки наземного транспорта и изменения некоторых маршрутов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранса Москвы».

Утром 15 июля МЧС Москвы предупреждало, что в период с 10 часов с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 18-23 м/с.

До этого Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» сообщал, что ребенка чуть не унесло сильным потоком воды на дороге во время непогоды. Происшествие произошло на одной из улиц Новосибирска. На кадрах с места случившегося видно, как сильный поток воды сбивает ребенка с зонтиком ног и начинает уносить.

12 июля сообщалось, что в центре российской столицы выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Температура в Москве в этот день достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель.

Ранее стало известно, что на юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер.