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Экстремальная температура в Москве побила рекорд 122-летней давности

Вильфанд: температура в Москве достигла +34,6°C и побила рекорд 1903 года
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Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Температура в столице днем достигла рекордных +34,6°C. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура побила рекорд 122-летней давности.

«В 1903 году температура была 34,5 градуса, а в 15:00 на одну десятую градуса превысила этот рекорд — 34,6», — отметил синоптик.

Он добавил, такая температура является экстремальной, но в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.

До этого Вильфанд сообщил, что снижение температуры воздуха до +25–30°C и кратковременные дожди ожидаются в Москве с понедельника, 15 июля. Это связано с увеличением облачности и приходом северных воздушных масс. Текущие значения значительно превышают климатическую норму, и предстоящее похолодание субъективно будет ощутимо комфортнее.

В начале недели температура опустится на 5°C, оставаясь аномально высокой для июля. Ночные показатели составят +18–20°C (в центре — до 23°C), дневные — +25–30°C. Ожидается до 25% месячной нормы осадков. К середине недели ночью прогнозируется +14–19°C, днем — +24–27°C с сохранением дождей. Нормальная для июля температура (+21–26°C днем) установится к следующим выходным.

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