На юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер

Синоптик Вильфанд: в пяти округах России прогнозируются дожди и ветер до 22 м/с

На юге России и в ряде других регионов ожидается ухудшение погоды в начале недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник и вторник на юге европейской части страны пройдут сильные ливни с грозами, градом и ветром до 22 м/с. На реках Краснодарского края и Черноморского побережья возможен подъем воды до опасных отметок.

Ненастье охватит и другие округа. На Северо-Западе, в частности в Ленинградской области, ожидаются дожди и порывы ветра до 20 м/с. В Центральной России также возможны осадки.

В Сибири продолжатся проливные дожди. В Новосибирской, Кемеровской, Омской и других областях, а также в Республике Алтай прогнозируются ливни и ветер до 22 м/с. Сильные осадки пройдут и в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

На Дальнем Востоке непогода затронет Забайкалье и Приморье — синоптики предупреждают о грозах и ветре до 18 м/с.

В Москве уже 14 июля ожидаются ливни, гроза и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Комплекс столичного городского хозяйства призвал горожан и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее в ЛНР более 140 тысяч жителей остались без электричества из-за плохой погоды.