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Ребенка смыло потоком воды на дороге в российском городе, и это попало на видео

В Новосибирске ребенка смыло потоком воды на дороге
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В Новосибирске ребенка чуть не унесло сильным потоком воды на дороге во время непогоды. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел на одной из улиц города. На кадрах с места случившегося видно, как сильный поток воды сбивает ребенка с зонтиком ног и начинает уносить.

На помощь малолетнему поспешила женщина, которая подняла его и на руках вынесла из водного потока. При этом зонтик ребенка унесло.

До этого в Махачкале мужчина плыл по затопленной проезжей части среди автомобилей во время сильного потопа после ливня, и это попало на видео. На кадрах с места случившегося видно, как вокруг него в это время на небольшой скорости ездят машины.

Ранее в Австралии во время наводнения на берег выбросило корову.

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