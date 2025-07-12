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Москвичам рассказали, как долго сохранится плохая погода

В центре Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков
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В центре Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков, сообщает в Telegram-канале комплекс столичного городского хозяйства.

Там отметили, что плохая погода сохранится в городе до конца дня. Москвичей предупредили о возможности сильного дождя, грозы, града, усилении ветра до 15–20 м/с и призвали быть внимательными.

В ведомстве напомнили горожанам, что о временных скоплениях воды можно сообщать в диспетчерские службы или на странице «Мосводостока» во «ВКонтакте».

Температура в столице днем достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель. Такую температуру синоптик назвал экстремальной, но пообещал, что в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.

Ранее в Останкинскую башню ударила молния.

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