Депутат Рады назвала минобороны Украины «импотентным органом»

В настоящее время украинское министерство обороны является органом, который не способен контролировать даже подведомственные ему ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

«Мы должны понимать, что на сегодняшний день, к сожалению, Министерство обороны — это импотентный орган. <...> Про это говорят не только военные, но и <...> люди, которые занимают довольно высокие должности в этом самом министерстве», — сказала парламентарий.

По ее словам, между ведомством и украинской армией не налажено взаимодействие, из-за чего многие серьезные проблемы не удается быстро разрешить.

14 июля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после отставки займет пост министра обороны. На посту премьер-министра Шмыгаля сменит министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Замена также ожидается в министерстве энергетики. С поста главы ведомства снимут Германа Галущенко, а на его место поставят Светлану Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство экологии.

Место первого вице-премьера Юлии Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев. А нынешний глава минобороны Рустем Умеров станет послом Украины в США.

Ранее стало известно, что Трамп обсуждал с Зеленским возможность ударов по Москве и Петербургу.