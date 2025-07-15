На Камчатке из-за медведей ввели комендантский час для пешеходов и детей

В Соболевском районе Камчатского края из-за участившихся случаев выхода медведей к людям власти были вынуждены ввести комендантский час для пешеходов и детей. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

После введения в районе режима «Повышенная готовность» было предложено ограничить передвижение граждан без транспорта и выход детей на улицу после 20:00.

10 июля сообщалось, что на Байкале медведь разгромил палаточный лагерь и съел еду туристов.

За день до этого стало известно, что на Камчатке экскурсовод преследовал на автомобиле дикого медведя ради развлечения группы китайских туристов.

6 июля сообщалось, что на территории комплекса «Ванночки», что находится в пяти километрах от Курильска, семья медведей зашла на экспозицию в виде шахматной доски и фигур для игры в шахматы.

Ранее на Сахалине рыбаки сняли рыбалку медведя.