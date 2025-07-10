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На Байкале закрыли туристическую тропу из-за бесстрашного медведя-сладкоежки

На Байкале медведь разгромил палаточный лагерь и съел еду туристов
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В Прибайкальском национальном парке временно закрыли туристическую тропу, которую стал караулить бесстрашный медведь. Об этом сообщили в пресс-службе природной территории.

«Речь о маршруте «Большая Байкальская тропа – 1». Его посещение в настоящее время представляет серьезную опасность!» — заявили представители парка.

9 июля медведь не уступил дорогу семейной паре, прогуливающейся в районе пади Варначка, их на лодке эвакуировали государственные инспекторы заповедника. В тот же день медведь заявился к туристической группе, разбившей лагерь у мыса Соболев. Лесной гость разорил палатки туристов и съел их запасы еды. В первую очередь, по словам походников, медведя заинтересовала сгущенка, печенье и другие сладости. Уничтожив все «сахарное», он переключился на тушенку.

Научный сотрудник парка Татьяна Десятова охарактеризовала сложившуюся ситуацию как опасную. Она пояснила, что, попробовав человеческую еду, зверь получил положительное подкрепление своего поведения и теперь будет стремиться к людям и перейдет «к попрошайничеству и грабежу».

«Именно поэтому мы не устаём повторять: не подкармливайте диких животных! Не оставляйте остатки продуктов, пищевой мусор на маршрутах парка! В палаточных лагерях размещайте продукты в закрытых емкостях подальше от своего спального места», — призвала Десятова.

Она отметала, что такие животные «обречены на изъятие из природы».

Ранее в Иркусткой области на улицах Вихоревки заметили медведя.

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