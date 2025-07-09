Камчатский гид направил автомобиль на медведя ради забавы китайских туристов

На Камчатке гид направил машину на медведя для развлечения китайских туристов

На Камчатке экскурсовод преследовал на автомобиле дикого медведя ради развлечения группы китайских туристов, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Для забавы китайцев гид шугал машиной медведя на Камчатке. Экскурсовод с богатой фантазией (нет) решил добавить перчинки в свои туры и направил авто прямо на косолапого возле Начикинского озера», — отмечается в публикации.

На видео с убегающим медведем слышны смех и возгласы. После того, как видео попало в Сеть, власти Камчатского края начали расследование инцидента.

«На развлечение туристам местный гид гнал перед машиной по полю вблизи Начикинского озера испуганного хищника. Начато административное производство, представителей туроператора вызовут для дачи объяснений произошедшему», — заявил начальник управления федерального государственного контроля краевого минлесохоты Всеволод Воропанов.

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