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Семья медведей «поиграла» в шахматы на Итурупе

Семья медведей «поиграла» в шахматы в пяти километрах от Курильска
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На территории комплекса «Ванночки», что находится в пяти километрах от Курильска, семья медведей зашла на экспозицию в виде шахматной доски и фигур для игры в шахматы, сообщает Telegram-канал Sakh.online.

Медведицу заинтересовали деревянные фигуры. Немного походив по доске медведица и медвежонок покинули ее, никого не тронув.

В сентябре 2024 года Российский боксер Арсланбек Махмудов выложил в своих соцсетях видеозапись, на которой он борется с настоящим медведем.

«Гуляем мы, значит, по лесу с друзьями, и тут навстречу медведь. В общем, решили выяснить, кто из нас лучше борется», — написал Махмудов.

35-летний Махмудов начал профессиональную карьеру в 2017 года. В своем первом поединке он одолел мексиканца Хайме Барахаса. Поединок продолжался 24 секунд и завершилась техническим нокаутом.

Первое поражение Махмудов потерпел 23 декабря 2023 года от представителя Германии Агита Кабайела. Это был 19 поединок в карьере Махмудова. В том бою решалась судьба титула интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBC).

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