На Сахалине рыбаки сняли на видео рыбалку медведя

На Сахалине рыбаки запечатлели на видео, как медведь добыл себе пропитание в реке, вытащив оттуда рыбу. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

«Косолапый охотник выскочил из чащи и грациозно нырнул в реку Урюм этим утром — оно понятно, завтрак сам себя не приготовит», — отмечается в сообщении.

В начале июля Telegram-канал «Камчатка №1» сообщил, что трое медвежат стали выпрашивать еду у водителей на 101-м километре Мильковской трассы в Камчатском крае. Отмечается, что после неоднократных прикормок звери уже не боятся ни машин, ни гудков, ни криков. Отгонять их в лес отправились специалисты министерства лесов и охоты. В ведомстве подчеркнули, что угощать диких животных опасно для пассажиров и для самих животных, поскольку они привыкают получать корм у людей и не могут адаптироваться к природе.

До этого во Владивостоке лиса обокрала рыбаков у них на глазах. Животное вышло навстречу рыбакам в селе Шумное и получило от них в качестве угощения небольшую рыбу. Приняв угощение, лиса заметила в снегу огромную рыбу, длина которой почти что равнялась длине ее собственного туловища без хвоста, и унесла ее вместе с первым «презентом».

Ранее на Байкале закрыли туристическую тропу из-за бесстрашного медведя-сладкоежки.