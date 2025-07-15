Назван район, где мог исчезнуть Ми-8 с пятью людьми на борту

Исчезнувший в Хабаровском крае вертолет Ми-8 мог пропасть в районе находящейся на северном побережье Охотского моря бухты Лошадиная. Об этом ТАСС рассказали в администрации Охотского округа.

Борт летел из Охотска в Магадан. Бухта Лошадиная, отметили собеседники агентства, расположена на пути в Магадан, примерно в 120–130 километрах от Охотска.

15 июля сообщалось, что поиски пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае в ближайшее время будут продолжены с воздуха. Ранее они были приостановлены в связи с наступлением темноты.

На борту пропавшего вертолета находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Охотск — город Магадан, при этом пилоты не вышли на связь в установленное время. Как рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, на поиски вертолета были направлены три поисково-спасательных воздушных судна.

Ранее в Орловской области разбился вертолет.