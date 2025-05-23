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В Орловской области разбился вертолет, последовали взрывы

«Осторожно, новости»: в Орловской области упал вертолет

В Орловской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел рядом с железной дорогой у поселка Нарышкино в Урицком районе. По словам местных жителей, после крушения вертолета произошло несколько мощных взрывов.

Было ли воздушное судно военным, транспортным или спасательным, не уточняется.

По данным «Радара Орловской области», вертолет упал на фоне объявленной в регионе авиационной опасности. В Единой дежурно-диспетчерской службе Урицкого района сообщили, что при падении местные жители не пострадали. Граждан призвали не приближаться к воздушному судну из соображений безопасности из-за продолжающейся детонации.

До этого в Волосовском районе Ленобласти упал вертолет. По словам очевидцев, крушение произошло у деревни Шуговицы — после падения люди увидели огненную вспышку.

Ранее в Финляндии столкнулись два вертолета.

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