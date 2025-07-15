На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетит вертолет

Поиски пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае в ближайшее время будут продолжены с воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района.

По его словам, в 10:00 по местному времени (03:00 мск) из Охотска должен вылететь вертолет МЧС. Погодные условия в зоне поисков благоприятны: облачность небольшая, осадков и ветра нет.

Поиски вертолета ранее были приостановлены в связи с наступлением темноты.

Вертолет Ми-8 пропал 14 июля во время рейса по маршруту поселок Охотск — Магадан. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. Связь с экипажем прервалась, когда воздушное судно не вышло на связь в установленное время. Как сообщал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, к поискам были привлечены три воздушных судна.

Ранее в Орловской области разбился вертолет.