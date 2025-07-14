В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего Ми-8

В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего вертолета Ми-8. В районе стемнело, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Поиски прекращены до утра. Там уже темно», — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что следователи инициировали проверку в связи с происшествием. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. После завершения проверки они должны будут принять процессуальное решение.

14 июля в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Охотск — город Магадан, при этом пилоты не вышли на связь в установленное время. Как рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, на поиски вертолета были направлены три поисково-спасательных воздушных судна.

Позже журналисты РИА Новости со ссылкой на диспетчерскую службу Охотского района сообщили, что экипаж пропавшего Ми-8 не подавал сигнал бедствия перед тем, как исчезнуть с радаров.

Ранее в Орловской области разбился вертолет.