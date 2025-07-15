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Украинские беспилотники атаковали детский сад и жилые дома в ДНР

Беспилотники ВСУ повредили детский сад и жилые дома в Енакиево в ДНР
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали гражданские объекты в городском округе Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«Населенный пункт Енакиево: атака БПЛА-камикадзе в 20:50: многоквартирные жилые дома по улице Пограничной и Заводской... Населенный пункт Старопетровское (городской округ Енакиево)... «Детский сад №1 «Солнышко» по улице Агрономической», — отмечается в сообщении.

14 июля мэр Горловки Иван Приходько заявил, что два человека получили ранения в результате сброса снаряда с украинского дрона. Инцидент произошел около Кировских прудов. Позже информацию уточнил глава региона Денис Пушилин. Он пояснил, что ранения получили мужчина 1965 г. р. и женщина 1978 г. р., им оказывают медпомощь.

До этого стало известно, что украинские военные использовали авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке. Как сообщили в Следственном комитете, атаке подвергся Ворошиловский район города. В торговых рядах напротив ЦУМа возле рынка «Сокол» вспыхнул пожар, повреждено несколько автомобилей.

Ранее в ДНР сотрудники ФСБ предотвратили атаку дронов ВСУ на Горловку.

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