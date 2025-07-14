На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник сбросил снаряд на Горловку

Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на Горловку, пострадали двое
true
true
true
close
Ashley Chan/Global Look Press

Два человека получили ранения в результате сброса снаряда с украинского дрона в Горловке ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов сегодня вечером около Кировских прудов ранения получили два мирных жителя Горловки», — говорится в сообщении.

Позже информацию уточнил глава региона Денис Пушилин. Он пояснил, что ранения получили мужчина 1965 г. р. и женщина 1978 г. р., им оказывают медпомощь.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали семь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области. Он также добавил, что в селе Николаевка Белгородского района дрон атаковал частное домовладение, а еще четыре FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее в ЛНР в результате атак беспилотников пострадали мирные жители.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами