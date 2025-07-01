СК РФ рассказали, чем ВСУ обстреляли рынок в Донецке

Украинские военные использовали авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ.
«Предположительно, использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности Storm Shadow», — поделился собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты и осколки, которые направят на экспертизу.
Отмечается, что ВСУ вели огонь по мирному району, где не было военной техники или вооружения. Были повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.
До этого Telegram-канал «РИА ДНР» сообщал, что украинская армия нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Донецка.
Атаке подвергся Ворошиловский район города. В торговых рядах напротив ЦУМа возле рынка «Сокол» вспыхнул пожар, повреждено несколько автомобилей.
Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.