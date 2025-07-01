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СК РФ рассказали, чем ВСУ обстреляли рынок в Донецке

СК РФ: ВСУ использовали ракеты Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке
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Telegram-канал РИА ДНР

Украинские военные использовали авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ.

«Предположительно, использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности Storm Shadow», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты и осколки, которые направят на экспертизу.

Отмечается, что ВСУ вели огонь по мирному району, где не было военной техники или вооружения. Были повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

До этого Telegram-канал «РИА ДНР» сообщал, что украинская армия нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Донецка.

Атаке подвергся Ворошиловский район города. В торговых рядах напротив ЦУМа возле рынка «Сокол» вспыхнул пожар, повреждено несколько автомобилей.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.

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