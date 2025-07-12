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В ДНР сотрудники ФСБ предотвратили атаку дронов ВСУ на Горловку

Сотрудники ФСБ уничтожили беспилотник-матку для украинских FPV-дронов в ДНР
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Сотрудники ФСБ уничтожили беспилотник-матку для FPV-дронов, предотвратив атаку на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил «Штаб Обороны ДНР».

«Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа «Вектор» — дрон-матку для FPV-коптеров, который планировал осуществить доставку малых ударных дронов для дальнейших ударов по мирному населению Горловки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ФСБ постоянно осуществляют операции по уничтожению украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Дзержинска.

В июне украинские военные признали, что в сфере беспилотных технологий, особенно тех, что оснащены оптоволоконной системой управления, Россия значительно обогнала Вооруженные силы Украины.

По словам одного из украинских бойцов, хотя в начале конфликта Украина активно работала над превращением дронов в боевое оружие, масштабировать их производство до уровня, способного повлиять на ход боевых действий, так и не удалось. Он отметил, что эти действия были начаты слишком поздно и не дали ожидаемого стратегического результата.

До этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинские военные применили беспилотник-матку, который несет ударные FPV-дроны. По его словам, БПЛА можно использовать без GPS. Визуально-инерциальная навигация использует изображения с камер и лидар. Стоимость одного запуска составляет около $10 тысяч.

Ранее в России создали первый в мире универсальный модульный беспилотник.

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