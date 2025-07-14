В Москве восстановили движение поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкой линии метро Москвы восстановили движение поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что интервалы движения были увеличены из-за человека на путях. По данным пресс-службы, движение от «Белорусской» до «Театральной» было полностью остановлено.

7 июля на станции метро «Сокол» в Москве высадили всех пассажиров, ехавших по Замоскворецкой линии. Людей попросили покинуть вагоны поездов, следовавших в обе стороны.

Комментируя ситуацию, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что поезда на южном участке Замоскворецкой линии временно шли с увеличенными интервалами.

5 июля столичный Дептранс сообщил, что на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов. В ведомстве объяснили, что это связано с плановой проверкой состояния инфраструктуры.

Ранее движение поездов приостановили на участке «синей» ветки метро в Петербурге.