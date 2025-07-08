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Движение поездов приостановили на участке «синей» ветки метро в Петербурге

В метро Петербурга остановили движение поездов от «Удельной» до «Петроградской»
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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Движение поездов на участке «Удельная» — «Петроградская» в петербургском метро временно остановлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным журналистов, на другом участке «синей» ветки — от станции «Парнас» до станции «Удельная» — поезда ходят с увеличенным интервалом. Более того, четыре станции — «Удельную», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас» — закрыли на вход.

Какие-либо подробности, включая причины произошедшего, пока не поступали.

7 июля в Москве на станции метро «Сокол» высадили всех пассажиров, которые ехали по Замоскворецкой линии. Очевидцы рассказали, что пассажиров высадили из поездов, следовавших в обе стороны.

Впоследствии ситуацию прокомментировали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Там рассказали, что на южном участке Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Решение было принято из-за необходимости проверить состав. После завершения работ движение поездов ввели в график.

Ранее на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличили интервалы движения поездов.

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