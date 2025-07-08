Движение поездов приостановили на участке «синей» ветки метро в Петербурге

Движение поездов на участке «Удельная» — «Петроградская» в петербургском метро временно остановлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным журналистов, на другом участке «синей» ветки — от станции «Парнас» до станции «Удельная» — поезда ходят с увеличенным интервалом. Более того, четыре станции — «Удельную», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас» — закрыли на вход.
Какие-либо подробности, включая причины произошедшего, пока не поступали.
7 июля в Москве на станции метро «Сокол» высадили всех пассажиров, которые ехали по Замоскворецкой линии. Очевидцы рассказали, что пассажиров высадили из поездов, следовавших в обе стороны.
Впоследствии ситуацию прокомментировали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Там рассказали, что на южном участке Замоскворецкой линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Решение было принято из-за необходимости проверить состав. После завершения работ движение поездов ввели в график.
Ранее на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличили интервалы движения поездов.