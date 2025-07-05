В Москве на «салатовой» линии метро временно увеличены интервалы движения

На северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В ведомстве объяснили, что это связано с плановой проверкой состояния инфраструктуры.

Незадолго до этого СМИ писали, что в здании поста управления непассажирской станции «Москва-Товарная-Киевская» зафиксировали задымление. Также сообщалось, что Киевский вокзал в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы пожара.

В последний раз эвакуация Киевского вокзала проходила в октябре 2023 года. В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранителями из здания вокзала были выведены пассажиры, а сам вокзал временно закрылся в целях безопасности. На платформы люди проходили через автомобильную парковку.

Ранее в Казани произошел хлопок в магазине.