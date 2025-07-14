В Москве произошел сбой на Замоскворецкой линии метро

На участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале городского департамента транспорта.

«На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, движение от «Белорусской» до «Театральной» полностью остановлено. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Подробности инцидента неизвестны.

7 июля на станции метро «Сокол» в Москве высадили всех пассажиров, ехавших по Замоскворецкой линии. Людей попросили покинуть вагоны поездов, следовавших в обе стороны.

Комментируя ситуацию, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что поезда на южном участке Замоскворецкой линии временно шли с увеличенными интервалами. Ограничения вводились в связи с необходимостью проверить один из составов.

Ранее движение поездов приостановили на участке «синей» ветки метро в Петербурге.