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В Москве на станции метро «Сокол» высадили всех пассажиров

360.ru: на станции московского метро «Сокол» высадили всех пассажиров
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В Москве на станции метро «Сокол» высадили всех пассажиров, которые ехали по Замоскворецкой линии. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидца.

«Прямо сейчас на «Соколе» высадили пассажиров из вагонов в обе стороны», — отметил источник.

В Дептрансе столицы сообщили, что на южном участке Замоскворецкой линии метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов. Там уточнили, что это было необходимо для проверки состава. Позже в пресс-службе ведомства добавили, что движение поездов было введено в график.

5 июля столичный Дептранс сообщил, что на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов. В ведомстве объяснили, что это связано с плановой проверкой состояния инфраструктуры.

Незадолго до этого СМИ писали, что в здании поста управления непассажирской станции «Москва-Товарная-Киевская» зафиксировали задымление. Также сообщалось, что Киевский вокзал в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы пожара. В последний раз эвакуация Киевского вокзала проходила в октябре 2023 года.

Ранее стало известно, что в Петербурге утвердили места для выходов со станции «Театральная».

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