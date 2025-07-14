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В ЛНР восстановили электричество для 100 тысяч потребителей

Луганскэнерго: восстановлено электроснабжение для 104 тысяч абонентов
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Луганской Народной Республике (ЛНР) восстановили электроснабжение для 104 тысяч абонентов, оставшихся без света из-за непогоды. Об этом сообщила компания «Луганскэнерго» в Telegram-канале.

«‎Специалисты «Луганскэнерго» филиала АО «Юго-Западная ЭСК» делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям. Возобновлена работа 700 трансформаторных подстанций», — сказано в сообщении.

Работы продолжаются, жителей просят отнестись к этому с пониманием.

14 июля сообщалось, что в ЛНР 144 тысячи человек остались без электричества из-за непогоды. Как уточнили в правительстве ЛНР, в восстановительных работах задействовано 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц техники.

Накануне в Курской области более 9 тысяч человек в 50 населенных пунктах остались без электричества из-за ураганов, которые прошли по региону в последние двое суток. Врио губернатора Александр Хинштейн уточнил, что больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района.

12 июля погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Краснодарского края. Из-за аномально высокой температуры произошла пиковая нагрузка на электросети, в результате чего люди остались без электроэнергии. Отмечается, что наиболее сложная обстановка сложилась в Краснодаре и Армавире.

Ранее во Владивостоке произошло частичное отключение света.

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