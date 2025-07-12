Во Владивостоке произошло частичное отключение света

Во Владивостоке более 22 тысяч жителей остались без света из-за аварии на сетях

Более 22 тыс. жителей Владивостока временно остались без света в результате аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что днем 12 июля на сетях электроснабжения во Владивостоке произошла авария. Из-за этого дома в Ленинском районе оказались обесточены.

«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства», — подчеркивается в публикации.

В прокуратуре уточнили, что специалистам предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей.

«Фактическое восстановление прав граждан находится на контроле», — добавили в ведомстве.

10 июля губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что в 243 населенных пунктах после урагана произошло отключение света. Без электроснабжения остались более 7,8 тыс. человек.

В работах, направленных на устранение последствий непогоды, приняли участие 50 ремонтных бригад. Специалисты задействовали 53 единицы техники, рассказал глава региона.

Ранее циклон обесточил почти 270 поселений в Ивановской и Ярославской областях.