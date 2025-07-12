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В Краснодарском крае жара привела к массовым отключениям электричества

Жара стала причиной массовых отключений электричества на Кубани
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Violeta Santos Moura/Reuters

В Краснодарском крае ведутся работы по устранению последствий массовых отключений электроэнергии, вызванных аномально высокой температурой и, как следствие, пиковыми нагрузками на электросети. Наиболее сложная обстановка сложилась в Краснодаре и Армавире, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В Краснодаре отключения электроэнергии затронули жителей нескольких городских округов. В Центральном округе без света остались улицы Володарского, Казачья, Радио, Щорса, Железнодорожная, Карасунская, Дмитриевская Дамба, Длинная, Буденного, Березанская.

В Карасунском округе под отключение попали улицы Краснодарская, Бершанская, Мачуги, Фадеева, Шевченко, Садовая, Пашковская, Трамвайная, Северная, Центральная и Орджоникидзе.

В Прикубанском округе без электроснабжения остались жители улиц Героев Разведчиков, Аверкиева, 40 лет Победы, а также Тихорецкой, Восточно-Кругликовской, Авиаторов, Плодородной, Звенящей, Букетной, Урожайной, Стрелецкой, Шоссейной и других.

В Армавире авария на подстанции привела к отключению электроэнергии в микрорайонах Бар, МЖК, Романтика, Кладбище и Мясокомбинат.

В поселке Афипском Северского района энергетики выясняют причины отключения электроснабжения. В городе Крымске из-за перегрузки линий происходит автоматическое отключение электроэнергии. Для стабилизации ситуации в город будут доставлены дополнительные подстанции, одна из которых будет установлена в центре города.

До этого свыше семи тысяч новгородцев остались без света после урагана.

Ранее во Владивостоке произошло частичное отключение света.

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