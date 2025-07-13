В Курской области больше 9 тысяч человек остались без электричества

В Курской области более 9 тысяч человек в 50 населенных пунктах остались без электричества. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, отключение электроэнергии произошло из-за ураганов, которые прошли по региону в последние двое суток. Он уточнил, что больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района, где без света уже вторые сутки остаются более 2 тысяч человек.

Хинштейн подчеркнул, что провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Он отметил, что в настоящий момент в большинстве домов электроснабжение возобновлено. Основные повреждения были устранены, сообщил врио губернатора.

Глава региона рассказал, что в решении проблем активно участвует региональное ГУ МЧС. При необходимости будут привлечены специалисты из других субъектов РФ, добавил он.

12 июля погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Краснодарского края. Из-за аномально высокой температуры произошла пиковая нагрузка на электросети, в результате чего люди остались без электроэнергии. Отмечается, что наиболее сложная обстановка сложилась в Краснодаре и Армавире.

Ранее во Владивостоке произошло частичное отключение света.