В Госдуме заявили, что Пашинян не сможет уничтожить православие в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет уничтожить православие в своей стране, ему не позволит народ. Об этом в беседе с RT заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Они [армяне] не дадут в обиду ни католикоса, ни свою веру на попрание тем западным ценностям, которые хотят привить», — считает депутат.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении приходили в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ). Католикос обвинил Ереван в антицерковной политике.

26 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.

Ранее сообщалось, что арестованный российский бизнесмен решил создать в Армении политическую силу.